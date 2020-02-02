北港巷弄街區藉由花燈重現老街風華。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮每年舉辦元宵節萬人踩街活動，今年因武漢肺炎疫情延燒停止舉辦，但北港燈會將如期於7日登場，並定點發放鼠年小提燈，主辦單位呼籲民眾可自行提燈參訪北港鎮內5大燈區，感受花燈原鄉的元宵節氛圍。

北港朝天宮媽祖廟在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展，至今已超過半世紀，是台灣燈會發源地，被譽為「花燈原鄉」，每年元宵節的萬人提燈踩街與北港燈會更是遊客的最愛，今年踩街活動因疫情取消，不過燈會如期舉行迎賓。

北港燈會主辦單位雲林縣政府、北港鎮公所、北港朝天宮表示，2020北港燈會將於2月7日至16日登場，5大燈區包括巷弄街區、水道頭文化園區、北港觀光大橋、顏思齊圓環、朝天宮宗聖台，均集中在市區，方便民眾徒步參觀。

巷弄街區以「童年往事」為主題重現老街風華、水道頭文化園區主打現代裝置藝術、朝天宮宗聖台展出北港百年燈藝店的大型燈籠、北港觀光大橋與顏思齊圓環則有各種鼠年造型花燈。

燈會期間每日還有限量鼠年小提燈贈送，民眾只要到5大燈區拍照打卡留言（至少2區），或加入雲林縣政府文化觀光處FB、LINE按讚，即可至水道頭文化園區服務台兌換，每人每日限換1個，每日100個送完為止。

主辦單位指出，歡迎民眾到北港鎮賞花燈慶元宵、拜媽祖求平安，7日晚上6點30分在朝天宮廣場還有李千那等藝人的元宵晚會，提醒大家歡慶佳節之餘要記得戴口罩、以拱手代替握手、勤洗手共同防疫。

(中時 )