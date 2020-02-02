為防範武漢肺炎疫情全球持續擴大延燒，今日市長侯友宜至新北市政府消防局第二大隊裕民專責防疫分隊，視察『疑似武漢肺炎病患』運送防疫措施、後送流程及防護衣等裝備穿脫及消毒演練。

此次防疫演練，真實呈現疫情發生時，當第一時間接獲指揮中心通報疑似個案時，防疫分隊將會依（疑似）傳染病傷病患標準作業程序進行防護衣穿戴，並依衛生局防疫專線指示將病患送往就近隔離醫院，並同時請醫院預先做防護準備，展現消防局、衛生局及醫療單位間相互配合將病患有效率的後送至醫院。

侯友宜表示，防疫視同作戰，整備只有過而無不及，消防局負責市民緊急救護服務，在防疫期間也扮演重要角色。（讀者提供/吳家詮傳真）

防疫演練真實呈現疫情發生時，當第一時間接獲指揮中心通報疑似個案時，防疫分隊將會依（疑似）傳染病傷病患標準作業程序進行防護衣穿戴。（讀者提供/吳家詮傳真）

侯友宜表示，防疫視同作戰，整備只有過而無不及，消防局負責市民緊急救護服務，在防疫期間也扮演重要角色，為因應此次疫情成立8個專責防疫分隊並設置防疫專責救護車輛負責載送疑似嚴重特殊傳染性肺炎患者，看到消防同仁堅守崗位守護市民的健康，內心充滿感動。

他也提到第一線防疫人員一定要落實自我健康的管理及防疫準備，新北市政府全體上下一心與中央並肩作戰，共同攜手守護市民健康安全．

新北消防局規劃專責防疫分隊分別是：第一大隊-溪崑、第二大隊-裕民、第三大隊-竹圍、第四大隊-直潭、第五大隊-樹林、第六大隊-横科、第七大隊-南勢、特搜大隊-德音。

因應疫情新北消防局成立8個專責防疫分隊並設置防疫專責救護車輛，負責載送疑似嚴重特殊傳染性肺炎患者。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)