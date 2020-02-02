寶麗來國際娛樂總經理陳秀卿率胡宇威、龍劭華等藝人新春開工拜拜。（寶麗來提供）

龍劭華、陳璇、胡宇威。（寶麗來提供）

龍劭華、胡宇威新春開工。（寶麗來提供）

胡宇威。（寶麗來提供）

寶麗來國際娛樂2日舉行開工拜拜儀式，總經理陳秀卿帶領胡宇威、龍劭華、陳璇、林秀君、游詩璟、樂樂媃媃、林紹謙、張毅敏等旗下藝人起個大早參與，一起祈求金鼠年事業順利、武漢肺炎疫情早日獲得控制，大家一起平安度過。胡宇威也變成防疫大使，不時提醒大家要把口罩戴好，還要記得常洗手、勤消毒。

近期大家關注焦點都在武漢肺炎疫情，所有藝人都戴著口罩全副武裝準備參加開工拜拜，等到開工儀式開始，大家擔心戴口罩神明會不會無法人臉辨識找不到他們，所以紛紛拿下口罩讓神明「刷臉」，拜完後再趕緊把口罩戴上！

胡宇威剛結束《王牌辯護人》的拍攝工作，短暫的休息後接下來將繼續配合該劇的後製工作，之前拍攝的《我在北京等你》播出在即，預計2月底在江蘇衛視、浙江衛視、騰訊、優酷等平臺播出，但目前因疫情狀況，該劇主要會以網路宣傳為主，尚未接獲到大陸宣傳的需求。

龍劭華跟陳璇這對父女檔為了開工拜拜早起一夜沒睡好，開工儀式一結束就立馬趕回家補眠，龍哥新年新希望除了希望身體健康公司賺錢外，也希望持續拍更多的好戲。陳璇去年底主演的《若是一個人》即將在華視跟公視臺語臺播出，陳璇希望今年可以持續累績更多的演出經驗。

(中時 )