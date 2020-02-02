為防治武漢肺炎，各地出現口罩短缺情況，連江縣長劉增應（右）特地前往超商了解口罩配送。（連江縣政府提供／葉書宏連江傳真）

馬祖與大陸僅有一水之隔，加上大陸廣東已列入冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）二級流行地區，馬祖更是防疫前線，連江縣長劉增應特地前往超商了解口罩配送情況，他強調，馬祖因小三通與大陸有所來往，更應列為口罩優先供應地區。

劉增應前往馬祖兩大超商了解口罩配送及民眾需求，目前超商口罩統一由總公司進行分配，每店約會配送500至700片不等，每片售價6元。超商補貨後隨即銷售一空。

劉增應表示，馬祖鄰近大陸地區，加上小三通往返頻繁，更要確保馬祖口罩來源充足，保護鄉親健康。超商業者則預計今再空運1萬片口罩至馬祖，確保供應不會中斷。

連江縣疫情指揮中心表示，大陸廣東已列入冠狀病毒肺炎二級流行地區，並疑似出現社區傳染，小三通今（2日）起提高防疫，入境者一律強制居家檢疫14天，限制住居不得外出，若行蹤不明將啟動警政協尋，經查未依規定將進行強制安置，處以1萬元以上、15萬元以下罰緩。

另外，中央疫情指揮中心今（2日）決議小三通抵達馬祖簽証後之旅客，即起停止原船或隔日返回，並在馬實施隔離14天。

連江縣交通旅遊局長林長青表示，有不少擁有其他國籍的大陸人士，因簽證問題須離開大陸後再返回大陸，藉此延長居留時間，以今（2日）小三通旅客為例，來馬30名乘客中即有9名擁有其他國籍的陸客，入境後又出境，容易造成防疫上的漏洞。

林長青指出，會向中央單位建議，防疫期間禁止該類型旅客來馬，目前都將強制要求隔離14天後才能離境。

(中時 )