林暐恆（阿Ken）首部自編自導自演電影《練愛iNG》請來大卡司陣容，其中去年獲金馬獎最佳男配角的劉冠廷也特別客串演出，邊拍邊玩上癮。劉冠廷在電影中是戲中戲的男主角，阿Ken表示當初是因為看到劉冠廷展露出的喜劇氛圍，非常欣賞他的演技，「他看過腳本後馬上答應，彈性及配合度超高，在對劇本時提供了很多版本的想法，跟這樣專業的演員合作非常安心。」

劉冠廷過去拍攝廣告有嘗試過古裝扮相，不過這次和阿Ken合作，他仍然覺得新鮮，「Ken哥在導戲時，我跟他討論了很多，他用詞很精準，會給我很明確的方向該怎麼去演，會跟我原先的想法不太一樣，但還是有抓到導演想要的，覺得導戲時的阿Ken很細膩。」讓劉覺得更好玩的是，「他（阿Ken）舉著麥克風在演戲，然後舉到一半，（又以導演身分）大喊：「卡！」這真的太有趣了。」

光是這次短短的合作，阿Ken就大力讚賞：「冠廷很懂得如何把角色變得有趣，但又不會刻意去醜化或丑化角色。他充滿幽默感和溫暖，我覺得觀眾很容易就會愛上這樣的演員。」劉冠廷在拍攝後才奪得金馬獎，阿Ken被問起會不會後悔沒給他多一點戲份，阿Ken信誓旦旦地說：「當初就覺得他有一天會拿奬，可是又沒在事前說出來，現在我也不能講這件事了，因為像在放馬後炮⋯⋯希望之後還可以多合作啦！」

阿KEN首部自編自導自演電影《練愛iNG》3月上映。（藝起娛樂提供）

面對武漢肺炎疫情，全民戒備，阿Ken和劉冠廷也不例外。兩人都落實勤洗手，洗得比以往都認真。劉冠廷正值新作拍攝，他說：「放飯時劇組會幫大家噴酒精消毒，希望這次整個社會都能進步，大家面對傳染病的心也要跟著進步。」

而阿Ken入行從事幕後工作時，，正巧碰上SARS，他回憶拍攝時程正常進行，但是大家都會戴口罩拍，「頂多就是被劇組人員揶揄『戴口罩比較帥，希望疫情趕快平息，但之後你可以繼續戴口罩嗎』」，讓他哭笑不得。電影《練愛iNG》3月13日全台上映。

(中時 )