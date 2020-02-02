武漢肺炎疫情嚴重，至今在中國大陸已確診1萬4411人、304人死亡。湖北省一名女子疑似染上武漢肺炎，送醫後仍不治身亡，女兒在醫院前追著殯儀館靈車大聲哭喊「媽媽」，畫面令人相當不捨。

根據「澎湃新聞」報導，1日晚間10點多1名女孩在武漢一間醫院門口，跟在殯儀館車輛後面，不斷哭喊著「媽媽」。據拍攝影片人士表示，女孩的母親是武漢肺炎疑似患者，被送到湖北省中西醫結合醫院，經搶救後仍去世，因疫情嚴重的緣故，母親只能直接被帶走火化。

許多網友看到影片紛紛表示「生命不是數字，每個背後都有一個家庭，這場肺炎結束後，一定要問責相關人員」、「看過了，太難受了，好無助的跟在車後面叫媽媽，連最後一面都見不到，沒有媽媽以後怎麼辦呢」、「眼淚瞬間落下，渺小與無助感」。

為了防止疫情傳播，大陸國家衛健委1日宣布武漢肺炎患者死亡後，不得舉行遺體告別儀式，以及利用遺體進行其它形式的喪葬活動，患者通通必需「就近火化」。

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(中時電子報)