《天堂的微笑》演員齊聚最終回線上見面會。（TVBS提供）

安心亞、宋柏緯、林映唯、吳珝陽驚喜探班。（TVBS提供）

安心亞演唱片尾曲〈夠不著的你〉並演出MV。（歐銻銻娛樂提供）

修杰楷、林予晞主演的TVBS《天堂的微笑》1日播出最終回，兩人與方志友、唐振剛、黃尚禾、涂善存現身線上粉絲見面會，陪觀眾收看大結局。安心亞也頂著一頭粉紅色俏麗短髮，與《墜愛》演員宋柏緯、林映唯、吳珝陽驚喜探班，女神一現身，直播瞬間衝破3千人在線觀看，兩部戲演員開心進行交接儀式，期許好戲不間斷，收視率一飛衝天。

由於武漢肺炎疫情嚴重，大家一見面就關心彼此身體健康，林予晞剛從冰島回國，整個人神清氣爽，正在拍新戲《粉紅色時光》的方志友不小心罹患結膜炎，修杰楷近期原本計畫帶全家前往新加坡，但因為武漢肺炎疫情蔓延，加上他心繫《天堂》最終回，果斷取消私人行程，留在台灣陪伴觀眾朋友。

安心亞與宋柏緯、溫昇豪、古斌、林映唯、吳珝陽、程茉主演的奇幻愛情劇《墜愛》，8日起將於TVBS、愛奇藝台灣站首播，兩批演員在直播中相見歡，修杰楷、林予晞特別拿出從東京求回的好運御守贈送給安心亞及宋柏緯，祝福收視長紅。

直播見面會上，劇中飾演月老的宋柏緯現場Call Out給4位幸運網友，想不到網友竟大膽提出要求，希望宋柏緯開金口唱情歌，宋柏緯也放送粉絲福利，直接清唱一段張雨生的經典歌曲〈天天想你〉，唱完還說：「這是我剛坐計程車聽到的歌，送給妳。」宋柏緯大方展現好歌喉，立刻引得全場掌聲如雷。

安心亞為該劇片尾曲〈夠不著的你〉獻聲，演出片尾曲MV時被導演要求真哭，情緒一上來她瞬間哭倒在地，她說：「我最喜歡的就是我一個人蹲在地上，然後所有東西都不見了，我很喜歡那個畫面，呈現出來就是到最後方多米還是一個人，（愛情）那些都是假的。」MV日前先在網路曝光，網路討論度瞬間飆高，畫面中安心亞時而微笑、時而悲傷，最後抱頭痛哭蹲下地，搭配深情唱腔，讓粉絲們看了不捨，紛紛留言「想給妳擁抱」、「為妳呼呼一起好好地」。

(中時 )