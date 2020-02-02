武漢肺炎疫情持續蔓延，適逢開學日，教育部今天表示，新型冠狀病毒疫情仍然嚴峻，為維護師生健康，決定將高中以下學校延後開學，將延長寒假，延到2/25開學。勞動部長許銘春說，家中若有12歲以下小朋友，家長可以請最長14天的防疫照顧假，但消息一出後仍十分混亂，有家長搞不清楚私立幼兒園是否跟著一起放，更也許多人上網留言狂譙，「誰敢請假？防疫照顧假放完，也不用回公司了啊」。

教育部今天表示，因應武漢肺炎疫情，若按照原定時間開學，恐有群聚感染的疑慮，為降低病毒在校園傳播機率，高中以下學校延後開學，由2/11延到2/25開學，讓暑假縮短，7/15才開始放暑假。

勞動部長許銘春說，當2月11日至25日間、12歲以下學童且家長有親自照顧需求時，家長可以請最長14天的防疫照顧假，資方不得拒絕。至於是否給薪，依照公司規定處理。

消息一出，各家長育兒相關臉書上湧入一堆網友抱怨，表示「私立幼兒園已經開學了」、「 不包含私立」，許多網友也回應，「私立沒有寒暑假，只能自己幫孩子請假」、「私立要直接詢問學校」。

針對勞動部表示，家長可以請最長14天的防疫照顧假，資方不得拒絕，但給新薪規定仍依各公司一事，有家長憤怒嘲諷，「誰敢請假？防疫照顧假放完，也不用回公司了啊」、「問題是雇主會記上一筆，然後秋後算帳」、「不扣薪 但是也不支薪呀」、「簡單來說就是無薪假」、「不會扣薪啊，不就再找人而已」、「有人敢請嗎？」

(中時電子報)