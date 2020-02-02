溫州華僑搭「末班機」 自米蘭帶10萬片口罩返鄉 19:102020/02/02 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 貼滿數十張行李條、密密麻麻的單子。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 託運的110件行李裝滿逾10萬片口罩。（取自中新網） 「你見過這麼長的託運單嗎？應該是史上最長了吧！」遠在義大利米蘭的浙江溫州文成華僑趙建斌，秀出一張貼滿數十張行李條、密密麻麻的單子。 1月31日淩晨，趕在義大利官方宣布至大陸航班停飛後，米蘭至溫州的最後一趟班機；透過趙建斌等華僑居間張羅下，在博爾紮諾當地開手機修理店的溫州永嘉華僑傅先生決定跑上一趟。前後花上兩個多小時，110件行李裝滿逾10萬片口罩，2月1日12時30分，終於順利把口罩送抵溫州，運往抗疫的第一線。 (旺報 ) #溫州 #米蘭 #口罩 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫搶口罩 醫生：這種人不必天天戴 08:172020/01/30 生活 口罩剩一盒秒漲1百 店員嗆一句網怒喊檢舉 08:352020/01/30 日常 吃飯脫口罩再重戴可以嗎？ 醫生這樣說 12:292020/01/30 生活 防疫關鍵期 口罩這樣挑最對 21:192020/01/30 生活 口罩戴久耳朵痛？ 這招神解超有效 08:042020/01/31 生活 今降為6元仍買不到？口罩之亂愈演愈烈 民怨一觸即發 11:232020/02/01 政治 戴口罩卻露出鼻子 醫嘆：何苦跟我們搶？ 12:532020/02/01 生活 開學口罩去哪買？國民黨團要政院檢討 13:182020/02/01 政治 全台口罩爆缺貨潮 名嘴：不知道政府堅持什麼？ 14:432020/02/01 娛樂 這裡要送兒童口罩！何文海2／3分送6000片大人、兒童口罩 14:392020/02/02 生活 兩岸熱門新聞 溫州華僑搭「末班機」 自米蘭帶10萬片口罩返鄉 - 兩岸 - 旺報 浙江溫州也封城 台商：緊張不恐慌 - 兩岸 - 旺報 網傳武漢火葬場24小時營運 高大成估「死亡約2千人」：怕燒不完 - 兩岸 母疑染武漢肺炎去世「直接火化」 女兒緊跟靈車哭喊「媽媽」 - 兩岸 陸武漢火神山醫院 8天完工 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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