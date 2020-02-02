託運的110件行李裝滿逾10萬片口罩。（取自中新網）

「你見過這麼長的託運單嗎？應該是史上最長了吧！」遠在義大利米蘭的浙江溫州文成華僑趙建斌，秀出一張貼滿數十張行李條、密密麻麻的單子。

1月31日淩晨，趕在義大利官方宣布至大陸航班停飛後，米蘭至溫州的最後一趟班機；透過趙建斌等華僑居間張羅下，在博爾紮諾當地開手機修理店的溫州永嘉華僑傅先生決定跑上一趟。前後花上兩個多小時，110件行李裝滿逾10萬片口罩，2月1日12時30分，終於順利把口罩送抵溫州，運往抗疫的第一線。

(旺報 )