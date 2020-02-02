2020年第1場傳思音樂(trance)活動「年獸派對」將於2月8日（六）元宵節當晚登場，2組台灣本地新星將與3組傳思音樂大廠VII的國際DJ在台北市的Nuzone獻上滿滿390分鐘不同風格的傳思音樂。主辦單位「益極股份有限公司」表示，為防止武漢肺炎爆發流行，呼籲到場參加的樂迷們嘗試「戴口罩聽電音」的時尚新體驗，舞客入場前也請配合協助測量額溫，並以酒精消毒雙手，如果體溫檢測超過 37.5°C的來賓則謝絕入場，而場內廁所的洗手台也將提供酒精讓來賓們隨時可以消毒雙手。

最先登場的是身兼音樂製作人，且曾與多位國際DJ如Aly & Fila、Jordan Suckley同台的DJ Chih，接續表演的是曾於LUXY 2009 IDJ比賽脫穎而出的最佳人氣DJ Carlos，他在最近3年內已完成與17位世界百大DJ及2位電音界第一女vocal同台演出的記錄。

至於3位來自傳思音樂指標品牌VII的國際DJ們更是不容小覷， Alex di Stefano從10歲就開始放歌，曾獲得5屆全球百大DJ冠軍的「電音天神」阿曼凡布倫（Armin van Buuren）及多次來台的Aly & Fila等大前輩們的認證背書；John Askew不僅是VII旗下專輯最熱賣的藝人，海外個人OTC巡演更是一票難求；最後壓軸的Simon Patterson，曾創下高達26首Beatport冠軍單曲的超狂紀錄。活動門票可於KKTIX及全台全家便利商店購買。

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(中時電子報)