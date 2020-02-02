武漢疫情延燒，連健康的台電男足要出征比賽都受影響！台電隊原訂今天上午11：10搭機經韓國轉蒙古烏蘭巴托，參加5日的亞足聯盃資格賽，登機前卻被告知蒙古拒絕大陸及台港澳人民入境，中華足協已透過亞足聯（AFC）及外交部連繫溝通，盼能順利參賽，預計明晨4時有最後結果。

「很無奈，為了這次比賽，我們初四就開始練球，」台電教頭陳貴人說：「今早4點全隊從高雄搭遊覽車北上，8點多到桃園機場，結果蒙古那邊跟大韓航空說，不讓我們旅客入境，下午2點多只好先到中壢飯店住下來，等最後結果。」

據了解，蒙古目前並無武漢肺炎的確診病例，為防範疫情於1月31日宣布禁止大陸人民入境，直到3月2日為止，惟拒絕入境的對象也包括香港、澳門與台灣，情況與義大利對大陸下達禁航令，我國卻無辜受「一中原則」拖累的情況相同。

台電去年獲得企業甲級足球聯賽亞軍，也取得代表我國參加亞足聯盃的門票，不過要先與蒙古冠軍烏蘭巴托市FC進行主客兩回合對決，5日為蒙古主場、12日回台電主場，獲勝再與香港足總盃冠軍傑志體育會交手，才能搶下I組賽事的最後1席資格。

「疫情非常時期，但我們已經準備好了，還是要備戰！」陳貴人指出，首次獲得參加亞足聯盃的資格，台電總公司與球隊所在的興達電廠都非常支持，即使要去目前攝氏零下25度的烏蘭巴托，也都備妥禦寒衣物準備一戰，「明早4點會有最後決定，可以的話我們行李準備好，7點多飛機啟程，不然就回高雄。」

(中時 )