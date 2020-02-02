「小三通」入境旅客今起需居家檢疫2周，金門上岸旅客填寫自主健康管理表。（李金生攝）

「小三通」入境的旅客自今（2）日起需居家檢疫14天，金門實施首日上岸旅客只有566人，較平日明顯減少。不少攜家帶眷返台者表示，「可以平安回來就好!」，會配合防疫政策做好自主健康管理，大家一起攜手度過難關。

去年往來旅客逾197萬人次，平均每天有5300人進出的金門「小三通」，原本每天包括金廈、金泉航線有22班（來回44班），但因受大陸武漢肺炎疫情影響，已自本月1日起調整為來回共10班。

今天是經由「小三通」返台者，均需居家檢疫14天的首日，金門水頭碼頭全天進港566人、出港366人，合計僅932人，有些冷清的旅客服務中心，因為人口一「罩」，氣氛顯得緊張。

不少全家一起返台的旅客表示，對岸大陸各地人心惶惶，有些地方口罩、酒精等防疫資源也不充足，大家對台灣的防疫和醫療還是比較有信心，如今疫情吃緊，還有船可搭，能平安回家就好，雖然要居家檢疫2周，但對自己和別人都是一件好事，大家都會充分配合才對。

但也有旅客認為居家檢疫2周太長，等於關在家裡一樣，甚麼地方也不能去，抱怨若提早1天回來，就不會受到管制。

(中時 )