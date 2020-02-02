行政院長蘇貞昌今晚於臉書發布訊息表示，為因應武漢肺炎疫情，杜絕校園可能發生的群聚感染，因此決定將國高中及小學的寒假延長兩周，並同時調整今年暑假將縮短兩周。

蘇貞昌同步宣布幾項措施：1.兒童家長一人得請防疫照顧假，雇主不得拒絕；2.大考期程不變；3.課程不變，進度到哪考到哪，超出範圍不會考；4.要求課輔補習班加強衛生消毒與量體溫。

(中時 )