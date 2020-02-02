行政院宣布 國高中小學寒假延長兩周、暑假縮短兩周 19:002020/02/02 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌臉書防疫措施照 (翻攝蘇貞昌臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今晚於臉書發布訊息表示，為因應武漢肺炎疫情，杜絕校園可能發生的群聚感染，因此決定將國高中及小學的寒假延長兩周，並同時調整今年暑假將縮短兩周。 蘇貞昌同步宣布幾項措施：1.兒童家長一人得請防疫照顧假，雇主不得拒絕；2.大考期程不變；3.課程不變，進度到哪考到哪，超出範圍不會考；4.要求課輔補習班加強衛生消毒與量體溫。 (中時 ) #寒假 #暑假 #蘇貞昌 #新型冠狀病毒肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 短評／蘇貞昌的決絕 04:102020/01/29 時論廣場 影／遭罵狗官 蘇貞昌親自回應：不必一般見識 09:452020/01/29 政治 2020武漢風暴》赴立院報告疫情 蘇揆：依立院決議 10:462020/01/29 政治 促轉會5月打烊？政院：續存與否政院決定 10:542020/01/29 政治 范瑋琪爆粗罵蘇貞昌 他揭「狗官」真面目 12:142020/01/29 娛樂 蘇揆緊盯各部會上緊發條 防疫滴水不漏 15:122020/01/29 政治 蘇貞昌，你錯了！ 04:102020/01/30 時論廣場 《經濟》2020年台灣經濟，蘇貞昌：內需續推動成長 14:152020/01/30 財經 今年經濟成長率估2.72％ 蘇貞昌：需注意疫情影響 15:432020/01/30 政治 2月1日起口罩降價每片6元 蘇貞昌這麼說 13:362020/01/31 生活 政治熱門新聞 為何武漢肺炎都死在湖北？知情人曝「2致命主因」！ - 政治 網爆料柯P「赴陸嫖妓」？柯粉看完怒吼8字！ - 政治 「罷黃」會過嗎？連署站負責人回應了！ - 政治 罷韓會過嗎？高雄黃醫師竟喊兩字 - 政治 郝龍斌開嗆「斷三通」...學者驚呆痛罵一句話！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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