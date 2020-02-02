武漢肺炎疫情持續延燒，留在當地的400多名台灣人近期可望回台，不過仍有外國留學生仍堅持留在「封城」後的武漢。YouTuber「杰里德Jare」就採訪到他一位留在武漢的外國朋友，也是當地的留學生，該留學生表示，食物開始變得不好買到，因為超市進貨的速度有點跟不上，像蔬菜就很難買到。

該位在武漢居住7年的外國留學生向杰里德Jared表示，他在堅強「求生」，學校周圍的街道一片空蕩蕩，也無法到更遠的地方，因為沒辦法叫車、沒有地鐵，公共交通工具也都停了。跟以前的生活相比，現在街頭上幾乎沒人。

該留學生說，這兒的食物開始變得稀缺，不好買到了，因為超市進貨的速度有點跟不上。之前他有囤積一些食物，但已經快吃完，還能不能買到就很難說了。買蔬菜更成問題，沒有人供貨蔬菜了，很難買到。米還比較好買，差不多只能吃米飯，但偶爾會吃零食，比如餅乾、薯片、巧克力之類的。外賣應該還有，因為他有在路上看到外賣小哥，但是選擇好像比較少。而市面上賣的東西價格，也開始漲了一點點。

外國留學生接著指出，最近開始撤僑，但他有一個英國朋友就說，不回去，會待在武漢，想幫助需要幫助的人或老年人，不怕會被傳染，因為這是他的家。而疫情有可能出現在全世界任何角落，最好的方法就是盡自己的力量幫助需要的人，做有良心的人。

(中時電子報)