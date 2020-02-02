台中市南屯萬和宮小提燈，元宵過節應景、居家擺飾都很討喜。（盧金足攝）

元宵節將在8日登場，也是2020台灣燈會主展區開幕日，台中市地稅局從8日至23日為期16天，每日下午3時在后里森林園區及馬場園區發放鼠年小提燈「吉利鼠與美力鼠」，每人免費領取1盞；南屯萬和宮也在8日下午6時30分發送「吉祥」、「平安」與「如意」3種款式小花燈，造型可愛，洋溢年味。

地稅局表示，2020台灣燈會主展區8日熱鬧展開，鼠年小提燈同步免費發送，小提燈以民間故事《老鼠娶親鄉》為發想，創作鼠新郎與鼠新娘2種不同造型小提燈，上下擺動提把，2隻小老鼠還會彎腰鞠躬，互相拜年，也能當作手偶，整體設計充滿趣味。

市府今年分送的鼠年小提燈限量9萬5000盞，民眾除可在主展區森林園區及馬場領取，副展區文心森林公園也設有領取點，可至各燈區小提燈發放處排隊領取，相揪賞花燈，拿鼠年小提燈，歡慶元宵。

萬和宮董事長蕭清杰說，今年製作近1萬盞鼠年小提燈，透過南屯區各里長贈送鄉親，留下半數在元宵節傍晚發放，這三款設計「鼠」於你的可愛小提燈，色彩包括粉紅色、黃色與紅色，可以感受古早味與時尚融合的提燈樂趣，過節應景，居家擺飾兩相宜。

民眾來領取創意小提燈時，也可到台灣燈會展區賞燈，台中市教育局舉辦全國花燈競賽，來自全國各地參賽的花燈，將於8日至23日齊聚后里森林園區的花燈競賽燈區，其中，由大里區內新國小製作的「鼠戲繡球」、「內新好鯨彩」兩件花燈作品將參展，來自台中市學生的創作，備受矚目。

(中時 )