【現場直播】疾管署因應武漢肺炎例行記者會｜2020.02.02

(20:05更新)因應大陸武漢肺炎疫情不斷升高，中央流行疫情指揮中心再度擴大邊境檢疫，除了自今天開始將廣東省列為二級流行地區後，明天再度新增浙江省溫州市，自浙江省溫州市入境者一律居家檢疫14天，居在浙江省的陸人則禁止入境。

指揮中心專家會議日前決定將中國大陸流行地區判定，劃分為兩級，一級流行地區表示當地已出現明顯不易控制的社區傳播，目前湖北省已列為一級流行地區；二級流行地區表示懷疑當地已有社區傳播，有相關旅遊史應列入居家檢疫對象，目前包含廣東、以及浙江溫州市。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩進一步指出，民眾自一級流行區域湖北省回台，將在醫院接受採檢，經採檢二次都陰性之後，才會放行，並自主健康管理14天，即儘量避免外出，如需要外出需配戴外科口罩。

至於入境民眾如果有浙江省溫州市旅遊史，則需在醫院接受採檢一次陰性後才放行，回家後進行14天居家檢疫，若入境時發現有發燒或急性呼吸道症狀，將立即送至指定醫療機構採檢後返家居家檢疫，檢驗結果如為陽性，則依確定病例處理流程進行強制隔離。

指揮中心表示，大陸浙江省溫州市近日累積確診病例數持續上升，截至昨天為止已達265例，為湖北省二級行政區中最高，當地可能已經有發生社區傳播，且該市自2日開始，已經執行陸運管制及限制居民移動等措施，考量我和溫州市有直航班機，雙方人員來往密切，所以決定將該市列為二級流行地區。

武漢肺炎疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中表示，今日沒有新增病例，病患狀況穩定，但由於即將開學，擔心群聚感染，建議開學延後，以防群聚感染。教育部部長潘文忠表示，高中以下延長寒假到2月25日為開學日，並縮短暑假，從7月15日開始暑假。

有關延後開學的配套方案，勞動部表示，家長可以請最長14天的防疫照顧假，資方不得拒絕。不過，消息一出，也引爆家長情緒，認為消息混論讓他們搞不清楚，還有更多人喊說「誰敢請假？防疫照顧假放完，也不用回公司了啊」。

(中時 )