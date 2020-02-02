行政院人事總處副人事長蘇俊榮今日接受記者電訪表示，未來人事總處將不會常態列席考試院院會，但若牽涉到重大考銓法規或是制度的變革，人事總處仍會應邀列席考試院院會。

立法院於2019年12月，3讀通過考試院組織法修正案及附帶決議，未來考試院將不得要求行政院所屬機關首長，常態性列席考試院會議。

蘇俊榮表示，未來將會遵照立法院的附帶決議，不會常態性列席考試院會議，但這是針對行政院所有部會，不光只是人事總處。不過人事總處有許多考銓業務與考試院息息相關，未來若牽涉重大變革，人事總處仍會應邀出席。

至於如何界定重大變革，蘇俊榮說，原則上就是指涉及考銓法規與人事法律。而考試院與人事總處彼此已有多年默契，相信未來考試院會就人事總處確有列席必要的會議，才會提出邀請，而人事總處收到通知，也都會參與。

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(中時 )