隨著武漢病毒繼續擴散，美國正在調度4個軍營，以收容可能感染的美國旅客們。美國國防部長艾斯培(Mark Esper)週六批准了衛生與公共服務部的要求，使用軍事設施來容納至少1000人，做為隔離檢疫收容區。

軍事時報(Military Times)報導，美國國防部的一份聲明說，希望在2月29日之前，完成使用容納至少250人的單人房以及相關設施。至於人員的照料、運送則由衛生公共服務部負責。

新冠狀病毒出現在中國大陸武漢，全球已有超過1.4萬人被感染，死亡人數上升至300人以上，其中絕大多數在中國大陸。病毒學家認為，這種病毒與2003年的SARA頗多類似之處，但是潛伏期長(達到14天)、發病癥狀較不明顯(發燒溫度低、不見得有咳嗽)，因此許多遊歷中國大陸的外籍旅客是返國之後才出現病癥，在美國的病例也是如此。

據CBS新聞報導，麻瑟諸塞州波士頓大學的一名學生，在週六被確診為美國第8例冠狀病毒患者，這是在美國官員宣佈此事為公共衛生緊急事件的第二天，因此較多的隔離收容站就顯得很有必要。

美國軍方已在卡森堡第168團培訓學院(科羅拉多州)、特拉維斯空軍基地(加州)、 米拉瑪海軍陸戰隊航空站(加州)、拉克蘭空軍基地(德州)，各準備250個單人房，總共1000個房間做為收容所。當然這4處都是美軍重要的基地，因此住進去的隔離人員有各種門禁，一來是健康因素，再來就是軍事基地的管理，他們除了指定的住房外，無權進入基地其他地方。

五角大廈表示，在上星期三，一架載有210名疏散人員的包機，降落在加州河濱郡馬奇航空儲備基地(March Air Reserve Base)，這可說是美國軍方設立的第一個隔離收容所，這批疏散人員是美國國務院僱員、家庭成員為主。

美聯社報導，美國政府下達的隔離令，是自1963年以來再次出現的聯邦隔離令，突顯了這種新疾病帶來的威脅的嚴重性。

(中時電子報)