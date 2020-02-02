為協助防控大陸武漢新型冠狀病毒疫情的企業資金來源，大陸財政部2日宣佈，對2020年新增的疫情防控重點保障企業貸款，在中國人民銀行（大陸央行）專項再貸款支持金融機構提供的優惠利率信貸的基礎上，中央財政按人行再貸款利率的50％給予貼息，貼息期限不超過1年，貼息資金從普惠金融發展專項資金中安排。

(旺報 )