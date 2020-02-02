彰化縣長王惠美（左二）、鹿港鎮長許志宏（右二）聯合恭請鹿港文武廟文衡聖帝（關聖帝君）聖駕出巡遶境街區五方土地公廟，祈求賜福信眾、合境健康平安。（謝瓊雲攝）

鹿港文武廟文昌帝君睽違十年再度出巡遶境鹿港鎮街區五方土地公廟，吸引千人共襄盛舉其踩街，熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）

鹿港文武廟文昌帝君睽違十年再度出巡遶境鹿港鎮街區五方土地公廟，吸引千人共襄盛舉其踩街，熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮長許志宏（中左）代表鹿港鎮公所製作一面超大錦旗致贈潤澤宮，感謝潤澤宮早些年時長期對文武廟的護駕。（謝瓊雲攝）

不畏寒風鬧元宵，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏2日下午請出武廟的文衡聖帝〈關聖帝君〉自文武廟起駕出發遶行鹿港街區，包括鹿港五方土地公的轄境賜福信眾保佑合境健康平安，上千鎮民隊伍隨行踩街，熱鬧滾滾。

鹿港文武廟是由居左的文開書院、居中的文祠廟，與居右的武廟聯合組成的寺廟建築，文祠、武廟建於1811年，文開書院則在1824年才完工；清朝時崇信關公，地方凡有文廟者必列武廟，造就文武廟的形成。

昨適逢農曆初九天公生，多數廟宇共襄盛舉慶祝，聯合社區社團出動大批陣頭、花車隊伍參與踩街，雖時值武漢肺炎防疫期間，仍吸引上千人響應，隊伍遶行東方景靈宮、南方福德宮、西方威靈廟、北方福德祠與中央潤澤宮等五處土地公廟，同時在中山路、民族路口，及中山路、民權路口，有兩處定點表演。

王惠美表示，鹿港文武廟是三級古蹟，早年卻因地震火災一度荒廢，經眾人合力完成修復，10年前她在鹿港鎮長任內親自參與文廟文昌帝君神尊的入火安座遶境盛事，藉此保存並傳承傳統宗教民俗科儀文化，如今睽違十年再舉行，更盼能賜福給廣大信眾，保佑合境健康平安。

王惠美連日出席多場新春活動，僅向民眾發放福袋小紅包時會戴上口罩，上台致詞或公開場合則不戴；她強調目前未出現社區群聚案例，大型活動如花在彰化、燈會月影燈季等，戶外場所通風，仍會照常舉行。

許志宏說，文武廟早年十分盛行、是文人聖地，日據時期卻因台、日宗教信仰不同，加上戰亂，神像被移請至附近潤澤宮修復，也讓關聖帝君信仰得以保存至今，公所特別製作錦旗藉遶境活動感謝潤澤宮，早期對文武廟的護駕，也盼文衡聖帝出巡踩街，祈求眾神除疫賜福，護佑眾生平安。

(中時 )