為讓幼兒園中臨時出現呼吸道症狀之幼童，或有臨時性緊急需求時能調度，教育部今表示，政府將以無償方式配送兒童口罩，作為幼兒園的防疫備用物資，將由物流公司配送至教育部各指定服務據點，並由各縣市教育局(處)通知幼兒園於周一前往領取。

教育部長潘文忠表示，本次配送「兒童口罩」是協助幼兒園因應緊急調度所需，因此，依據各園實際招收人數，以每50至60人配送一盒備用兒童口罩為原則，分二階段進行配送，第一階段配送對象為已經開學的私立幼兒園，全國配送約50萬片，第二階段發放對象為公立幼兒園。

教育部強調，這次提供的兒童口罩是緊急支援之「防疫備用物資」，幼兒園必須妥善保管及運用，並指定1名管理人員登記口罩使用情形；此外，本次口罩是緊急支援用，不提供一般之使用，僅提供臨時性發現幼兒於園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴。。

中央流行疫情指揮中心指出：「最基本且最重要的防疫措施仍是：落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息。」教育部請幼兒園及家長落實執行，全民共同對抗新型冠狀病毒。

(中時 )