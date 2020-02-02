武漢肺炎疫情持續在國際間延燒，中央昨宣布全國高中以下學校統一延後2周至25日開學後，彰化縣教育處今明兩天將開會清查盤點全縣中小學師生、家長是否有往大陸探親旅遊史，並加強宣導開學學後，所有志工、家長和廠商須佩戴口罩才能進入校園。

中小學預計下周一返校日、11日開學，引發部分家長焦慮，是否延後開學意見兩極，彰化縣教育處原定今、明兩天將密集開會蒐集校方與家長意見後決議是否延後開學。部分家長擔憂口罩不足、環境消毒不確實恐有群聚感染隱憂，也有雙薪家庭為了孩子多出來的兩周假期如何安排傷腦筋。

教育處長陳逸玲指出，因中央已採取統一做法，仍會開會討論相關配套，先透過督學回報，了解各校統計曾至中港澳地區、湖北省等疫區人數，通報後加從嚴要求確實執行居家自主隔離，並確認各校防疫整備工作。

彰化縣出現2例武漢肺炎確診案例，全縣43所國中，有36校原本自今天起安排為期一周寒假輔導課，因應武漢肺炎疫情一日數變，上周五各校開會後全數決議取消，部分偏鄉學校考量家長學生仍有輔導需求，校園還全面環境消毒，最後仍因防疫與健康考量決定取消。

陳逸玲強調，目前並無社區群聚感染，因此除非有感冒、呼吸道症狀的學生之外，開學後不強制學生戴口罩上學，但將要求所有訪客務必戴上口罩才能進入學校。

(中時 )