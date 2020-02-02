年輕媽媽帶著小朋友登山祈福，希望一整年都平安圓滿。（李金生攝）

明朝兵部尚書盧若騰題刻的「海山第一」石門關，是金門的縣定古蹟。（李金生攝）

海印寺在寺前安置祈福樹，讓民眾將祈福卡繫在樹上，隨著不絕如縷的裊裊香煙，傳達給天上的神明。（李金生攝）

金門太武山的登山口「玉章路」。（李金生攝）

農曆大年初九「天公生」登太武山是金門的傳統民俗，但今年因受大陸武漢肺炎疫情影響，扶老攜幼登山的民眾減少許多，不見往年穿梭來去的熱鬧景況。

當地老人家口中的「大山」─太武山是全島第1高峰，標高僅253公尺，坐落於山岰的海印寺，則始建於宋度宗咸淳年間（1265-1274年），至今已有700餘年歷史，與寺旁由明朝兵部尚書盧若騰題刻的「海山第一」石門關，並列為縣定古蹟。

大年初九「天公生」，民眾都會扶老攜幼登山，全家大小在香煙繚繞的海印寺虔誠祈福，他們相信站在全島最高的大山上，「天公伯」最能清楚聽到他們心中祈福的話，也能得到滿滿的庇佑。

但今年因受大陸武漢肺炎疫情影響，登山的民眾明顯減少，顯得有些冷清，人口一「罩」也與往年大不相同。不少堅持登大山祈福的鄉親表示，照常到海印寺古剎焚香祈福，誠心一定會讓菩薩看到，得到更多的保庇，不怕疫病感染，至少也會安心一些。。

海印寺循例在寺前安置祈福樹，讓民眾將祈福卡繫在樹上，隨著不絕如縷的裊裊香煙，傳達給天上的神明，同時也提供素食點心「平安粥」，讓登山祈福的鄉親吃平安，大事小事圓圓滿滿。

(中時 )