副總統當選人賴清德今晚間低調赴美 22:222020/02/02 中時 陳麒全 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 副總統當選人賴清德2日晚間低調起啟赴美訪問，登機前賴清德向媒體揮手致，並沒有特別發表任何談話。（陳麒全攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 副總統當選人賴清德2日晚間低調起啟赴美訪問，登機前賴清德向媒體揮手致，並沒有特別發表任何談話。（陳麒全攝） 副總統當選人賴清德2日晚間低調起啟赴美訪問，登機前賴清德向媒體揮手致，並沒有特別發表任何談話。 賴清德一行人2日晚間6時25分抵達桃園機場第2航廈，下車後由外交部、桃園機場公司、航警局等單位主管陪同下，由國安人員引導經由公務門進入機場管制區。賴清德先前往長榮航空貴賓室稍作休息，等候搭乘晚間7時30分的班機前往紐約。 (中時 ) #賴清德 #機場 #桃園 #副總統當選人 #副總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴清德：幫陸防疫等於幫台灣 04:092020/01/29 焦點新聞 少點政治多點人道 04:092020/01/29 論壇廣場 賴神籲合作抗疫 助陸是幫台 04:102020/01/29 生活新聞 高雄》Jets樂園進駐高雄 賴神光臨一圓小時夢 17:062020/01/29 政治 2024總統大選 命理師爆：藍軍這大咖當選機率高 17:482020/01/29 政治 桃園市國民黨團總召交接 將嚴格監督不放水 17:362020/01/30 政治 日成田市率團訪桃園談機場經濟學 14:212020/01/31 政治 小英私訊大仁哥 詢問這件事 16:282020/01/31 政治 一罩難求 賴清德侄議員 500口罩贈警 12:272020/02/01 社會 口罩之亂 賴清德籲：不跟買 留給真正需要的人 17:162020/02/02 政治 政治熱門新聞 為何武漢肺炎都死在湖北？知情人曝「2致命主因」！ - 政治 「罷黃」會過嗎？連署站負責人回應了！ - 政治 台商返台擬隔離 網友稱韓國瑜是先知 - 政治 網爆料柯P「赴陸嫖妓」？柯粉看完怒吼8字！ - 政治 罷韓會過嗎？高雄黃醫師竟喊兩字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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