副總統當選人賴清德2日晚間低調起啟赴美訪問，登機前賴清德向媒體揮手致，並沒有特別發表任何談話。（陳麒全攝）

副總統當選人賴清德2日晚間低調起啟赴美訪問，登機前賴清德向媒體揮手致，並沒有特別發表任何談話。

賴清德一行人2日晚間6時25分抵達桃園機場第2航廈，下車後由外交部、桃園機場公司、航警局等單位主管陪同下，由國安人員引導經由公務門進入機場管制區。賴清德先前往長榮航空貴賓室稍作休息，等候搭乘晚間7時30分的班機前往紐約。

(中時 )