消防人員全副武裝演練。(吳亮賢攝)

執行勤務後，消毒救護車。(吳亮賢攝)

消防人員示範穿脫防護衣。(吳亮賢攝)

武漢肺炎疫情持續擴大，新北市長侯友宜今(2)日下午至新北市消防局第二大隊裕民專責防疫分隊，視察運送「疑似武漢肺炎病患」演練流程，侯友宜表示，新北市已成立8個專責防疫分隊，落實專責救護車載送及消毒工作，「防疫視同作戰，第一線同仁要做好防疫，才能保護市民。」

此次演練模擬指揮中心通報疑似個案時，防疫分隊依（疑似）傳染病傷病患標準作業程序，出動專責救護車載送病患至就近隔離醫院，過程中人員皆配戴N95口罩，著全身防護衣、鞋，並請醫院預做防護準備。

消防局指出，因應武漢肺炎疫情，新北市共成立溪崑、裕民、竹圍、直潭、樹林、横科、南勢、德音8個專責防疫分隊，每次勤務結束後，皆落實防疫配備消毒工作，並請出勤同仁淋浴清潔，救護車內也以保鮮膜黏貼空調，開啟車窗保持通風，避免病毒殘留。

侯友宜視察後，也大讚防疫分隊作業流程清楚明確，他表示，防疫視同作戰 任何一個細節都不能疏漏，不要再讓可能的感染源擴散，同時第一線同仁更要做好防疫，才能保護市民。

侯友宜也呼籲，防疫除了中央與地方政府並肩作戰，民眾也要勤洗手、做好自我健康管理及環境衛生消毒，出入人潮壅擠及密閉空間場所，建議戴上口罩，發燒生病就在家休息，才是防疫最好的方式。

(中時 )