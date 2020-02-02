泰安士林村蘇魯社區1間鐵皮屋工寮下午1點多起火，約6坪的鐵皮屋全面燃燒。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

大湖鄉忠孝路1間民宅屋外堆放大量金紙，下午4點38分突然起火，大湖消防分隊趕赴現場。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市育民街1處住宅前車庫，2日傍晚5點多傳出火警，消防局獲報通知苗栗、頭屋、特搜人車，出動共8車、12人前往搶救，據了解，消防人員到場時，車棚傳出陣陣火勢，已延燒1輛自小客車及一旁樹木，所幸起火地點未緊鄰建築，火勢迅速撲滅。

消防局指出，現場為車庫後方燃燒雜物，火勢延燒至1輛自小客車後的行李箱，火勢熄滅，現場無人員受傷，初估財產損失約10萬元。

苗栗縣今日火警頻傳，短短1天就發生6起火災，幸好皆無人員傷亡，消防局調查，6件火警中有3件疑為煮菜不慎，苑裡、頭份各1間民宅冒煙，被發現報案，屋主及時關閉火源，並未釀災，另外，泰安士林村蘇魯社區1間鐵皮屋工寮下午1點多起火，約6坪的鐵皮屋全面燃燒，消防人員花費約半個小時將火勢撲滅。

苗栗市水源里1處資源回收場外，堆置20多坪廢棄物，上午9點26分起火，消防人員花費1個半小時將火熄滅；大湖鄉忠孝路1間民宅屋外堆放大量金紙，下午4點38分突然起火，大湖消防分隊人車1分鐘內趕赴現場，花費6分鐘熄滅火勢。

(中時 )