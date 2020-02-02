任家萱（Selina）開設的「任真美好」公司，2日舉行開工拜拜儀式，談到新的一年，她期許武漢肺炎疫情能趕快獲得控制，並呼籲大家出門戴口罩、勤洗手，保護自己也保護他人。而她與任爸、媽媽、妹妹任容萱，一家人感情融洽，過往幾乎每年過年都會一起出國放鬆，今年也不例外，Selina先前特地安排了她最喜愛的澳洲墨爾本及任容萱很想去的海島國家斐濟。

Selina說：「趁著任爸任媽還有體力帶他們到遠一點的地方，家人開心，我就是最幸福的人了。」這12天的旅程全都是由Selina親自安排，不過在墨爾本時發生小插曲，因他們到達墨爾本時，預定的車出了狀況，不見蹤影，讓Selina一度著急到在機場崩潰大哭，順利上車後，她突然發現包包不見了，嚇到腳底發冷，「還好回頭找時，包包很可憐的躺在原地」，幸好隨後的行程一切順利。

此外，武漢肺炎肆虐，大陸官方1日下令，宣布疫情期間全面停止影視劇拍攝。Selina去年赴大陸參加《女兒們的戀愛》、《帶我去遠方》等真人秀，獲得好評，被問及今年受邀到大陸工作的行程，是否受到影響？Selina經紀人表示：「內地工作目前沒那麼快，目前還在觀望中。」

Selina（右起）、媽媽、任爸、妹妹日前在墨爾本旅行。（任真美好提供）

Selina與妹妹在斐濟出海浮潛。（任真美好提供）

(中時 )