曾獲得金鐘獎的女演員范瑞君近日在社群網站上po出一篇貼文，指出范瑞君的演員老公戴立吾買到了口罩，讓她覺得這就像是「古代看著豪邁帶獵物歸來的男人有種景仰。」
因大陸武漢肺炎影響，全球防疫醫療用品都開始短缺，台灣更是出現了口罩荒，雖然政府在第一時間管控並控制價格，但每天還是一堆人買不到口罩。
范瑞君的老公回家時就買到了口罩，讓她覺得老公十分偉大，就像是「古代看著豪邁帶獵物歸來的男人有種景仰。」她也呼籲大家要樂觀的共體時艱，共同防疫。
(中時電子報)
曾獲得金鐘獎的女演員范瑞君近日在社群網站上po出一篇貼文，指出范瑞君的演員老公戴立吾買到了口罩，讓她覺得這就像是「古代看著豪邁帶獵物歸來的男人有種景仰。」
因大陸武漢肺炎影響，全球防疫醫療用品都開始短缺，台灣更是出現了口罩荒，雖然政府在第一時間管控並控制價格，但每天還是一堆人買不到口罩。
范瑞君的老公回家時就買到了口罩，讓她覺得老公十分偉大，就像是「古代看著豪邁帶獵物歸來的男人有種景仰。」她也呼籲大家要樂觀的共體時艱，共同防疫。
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