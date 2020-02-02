武漢肺炎疫情不見緩和跡象，美股周五暴跌逾600點，明天（3日）陸股開盤難逃補跌，全球金融市場神經緊繃，儘管台股上周慘崩近700點已率先反映，不過台指期近月合約仍重挫1.99%，投資人不可輕忽，謹慎操作為宜。

全球停飛大陸並加強邊界管制，美國政府宣布旅行禁令「請勿前往中國」，總統川普簽署命令，拒絕過去兩周去過大陸旅行的外國人入境美國，並對14 天內進出大陸湖北的任何美公民，實施14天強制隔離。

消息一出，周五美股開低走低，尾盤賣壓出籠，道瓊指數終場大跌603點（或2.09%），收在28256點，出現去年8月以來最大跌點。

而原本台指期夜盤還延續台股反彈的走勢，但受美股重挫衝擊，行情直轉急下，期指近月合約盤狂瀉228點、跌幅1.99%，殺至11241點。目前台股現貨收在11495點，與期貨價差超過250點，投資人不可掉以輕心。

中央社報導，兆豐國際投顧協理黃國偉表示，日、韓、港、台等亞洲股市平均跌幅約5到7%，大陸又是疫情風暴中心，跌幅不會低於7%，但23日已跌2.75%，因此推估還會有5%以上的跌幅。

展望台股走勢，黃國偉認為，由於台股已提前反映疫情利空，因此相對持穩，不必太悲觀，但後續能否回歸基本面，還是要觀察肺炎疫情有無擴大，以及國內感染人數是否有效控制。

(中時電子報)