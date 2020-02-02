86歲資深演員脫線（陳炳楠）過年期間因為肺炎住院，由於近日武漢肺炎（2019新型冠狀病毒）疫情持續肆虐，他的健康令人深感憂心。對此，脫線的兒子2日透露，爸爸目前的狀況已經好很多，感謝外界關心，而他也強調：「不是武漢肺炎，明天就可以出院了。」

與脫線的情同父女的楊繡惠，由於還有工作在身，無法親赴台東探望，不過都有密切關心脫線的狀況，楊繡惠心疼地表示，「他昏迷2次，之前昏迷是和女兒跳舞時跌倒，造成骨盆碎裂，開刀後不斷練習走路，不用輔助拐杖了。這幾天又昏迷，因為感冒發燒引起肺炎，前天醒過來，接受完療程就可以出院了。」

其實，脫線原本腎功能就有問題，在2018年3月因聽信朋友介紹，把中藥當水喝，結果腎衰竭昏迷，還引發肺部感染、心臟功能衰退等症狀，送醫後2度發出病危通知，在醫院躺了45天才撿回一命。脫線在鬼門關前走一遭，後來也不再鐵齒，願意定期洗腎，而養雞場生意交由兒子打理，他則住在台東養老。

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(中時電子報)