武漢肺炎疫情持續擴散，中國大陸山東荷澤的一對情侶於1月30日早上舉行了一場僅10分鐘的婚禮，過程中沒有邀請任何親朋好友。婚禮結束後，身為醫生的新郎也沒和剛娶進門的妻子吃午餐，就立刻趕回工作崗位上。

綜合陸媒報導，這場特殊的超短暫婚禮一共只有5人參加，分別為新郎李志強、新娘于紅豔、主婚人以及新郎父母，過程也十分簡單，夫妻2人拜堂之後就結束了，全程只花10分鐘。婚禮結束不久後，2人也沒吃午飯，又趕著回到濟南，重返工作崗位。

新郎李志強是山東大學第二醫院的產科臨床醫生，他表示，這場婚禮在武漢肺炎疫情爆發前就已經定下來，要在1月31日，大年初六舉行，與雙方家長商量後認為，推遲婚禮在習俗上不是很好，也因自身工作特殊，村莊減少人員流動以防疫情散播，所以最終決定不邀請任何親友出席婚禮，一切從簡就好。

新娘于紅豔則表示，現況是2人最滿意的結果，婚禮不用辦得多大多好，儀式結束後她也視訊向無法前來婚禮的父母報喜，儘管父母不在讓她覺得委屈，但她認為現在最要緊的就是做好後勤工作，讓丈夫能無後顧之憂回到前線安心工作。

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(中時電子報)