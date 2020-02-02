針對罷韓案，資深媒體人黃暐瀚提出四不「不理會、不動員、不反駁、不上街」，才是阻止罷韓的最好辦法。高雄黃醫生卻認為，不能不理會、不反駁。

YouTuber「Bit King比特王出任務」訪問黃醫生，黃醫生針對黃暐瀚所提出的罷韓「四不」直言，要修正，他贊成不動員跟不上街，因為這需要勞師動眾，也就是說可能要動到人員的策動，這樣對整個高雄市的治理，或是族群對立，都是不好的。但是不理會、不反駁，他沒有辦法接受。

黃醫生指出，大家最近看到作家苦苓直指，高雄市政府去年一年負債400億，高雄副市長葉匡時已經說明、甚至打臉，因為原本的預算高雄市要負債65.5億，結果高雄市只有負債14億，當時陳其邁也說一年負債60億，這是他可以允許的範圍。但韓國瑜做了這麼多的事，才負債14億，不覺得高雄市民真的選對市長了嗎？

黃醫生表示，內政部給高雄市的評比，既然這麼高分，高雄市的負債卻這麼少，他可以不理會、可以不反駁嗎？

(中時電子報)