台南市政府教育局配合中央流行疫情指揮中心及教育部的決議，2日同步公告全市高中以下學校及公立幼兒園108學年度第2學期開學日，延後2周至2月25日開學，至於原訂2月15日補上班上課也同時取消；至於已開學或上課的私立幼兒園、安親班和補習班，教育部已指示維持現況，但應加強健康檢測與管理。

教育局也提醒學校，延長寒假期間一定要隨時掌握國內疫情發展，並配合教育局防疫措施，並請校內同仁一起協力共同做好各項防疫準備工作，共同守護全校師生的健康。至於有關延後開學日而連帶需調整的行事曆、各項活動或相關待討論議題，如學校畢業周、市長獎日期等，教育局也表示，將陸續收集及彙整，並邀請各校或有關單位一起討論後公告。

另外，根據教育部2日發布的新聞稿，配合指揮中心開學延後的決策，為避免12歲以下學童無人照顧，因此如果家長有親自照顧幼童的需求，基於防疫的必要措施，2月11日至2月24日期間，受雇家長其中1人得請防疫照顧假，雇主也應准假。

針對有學校或機構要求所有學生要戴口罩議題，教育局也表示，依目前國內疫情發展，中央流行疫情指揮中心和衛生單位均建議，生病的人、到醫療院所、處在通風不良的密閉空間、患有慢性疾病者才須戴口罩，一般健康的學生無須需配戴口罩，因此除非健康學生自主決定戴口罩，否則不宜硬性規定所有學生戴口罩。

(中時 )