愛莉莎莎。(翻攝自愛莉莎莎IG)

搭飛機最怕行李超重如果不想另外支付費用，就只能當場丟棄行李。有女大生出國搭廉航就超重太多當場被地勤抓包，正當她一身狼狽身上都是從行李箱拿出來的衣物跟零食，不知道該怎麼辦時，旁邊的路人突然傳來一句：「我的給她」，沒想到轉過去一看發現「好心的仙女」是知名的youtuber愛莉莎莎，讓她相當意外。

女大生在IG分享自己Check-in行李超重遇到好心仙女的經驗。(翻攝自IG)

女大生在IG分享自己出國行李超重遇到好心仙女，一名在韓國念大學的台灣女生昨天帶著行李Check-in放行李，沒想到她因為行李超重得有點多被地勤發現，她打開行李箱把能帶身上的都拿出來還是超重，正當她狼狽的不知如何是好時，突然旁邊有名路人向地勤表示「我的給她」表示願意把自己行李重量分給她，讓這名女大生相當感動，她當時想著「當下聽到，覺得台灣最美的風景真的是人，打哪來的仙女」沒想到她抬頭一看「這不是愛莉莎莎嗎？」雖然對方帶著口罩，但她很確定這名好心人就是愛莉莎莎。

女大生表示自己只能放15公斤，自己預計行李頂多是16公斤，沒想到一秤竟然高達22公斤，即使打開行李箱拿出很多衣物跟零食也還是超重2公斤，她表示當時想著「我要被罰款兩公斤八百塊」的時候，旁邊突然有人說「我的要給她」簡直就仙女！她表示真的非常感謝愛莉莎莎，不過當她想過去致謝時對方也已經帥氣的走掉。

(中時電子報)