教育部宣布因應武漢肺炎，開學時間延後至2月25日，小六以下家長其中一人可以請防疫照顧假，雇主應予准假。對這項政策，國民黨立委林奕華指出，她接到一堆陳情，質疑這請假是有薪假還是無薪假？能請幾天？勞動部盡快說明清楚，否則家長根本不敢請假。

林奕華指出，消息一出來，她電話就接到手軟，家長最關心的是兩周的「防疫照顧假」能請幾天？而且是有薪假還是無薪假？按照現行《勞基法》規定，一年七天的「家庭照顧假」比照事假無給薪，若此次配合防疫，父母一人必須有一人留守在家照顧孩子，能否請到兩週？薪水如何計算？

林奕華說，家長不只關心「防疫照顧假」的定位薪給問題，學校端更擔心課程進度延後、還有借用考場問題，林奕華說，延後暑假將遇到「大學指定考試」7月1日到3日，今年剛好是周三到周五，以往高中已經放假，可以布置考場、開放看考場，今年數十個高中考場如何協調？統測、學測也都會借用高中考場，教育部又打算如何處理？

林奕華表示，先前已向教育部提出延後開學的主張請其評估考量，如今政策確定，相關配套也必須盡快提出，例如大學指考、統測學測的考場問題，以及是否確定不延期？家長的防疫照顧假天數？給薪？等都應盡快提出說明，否則不只家長頭痛，中小企業、學校行政都會無所適從。

(中時 )