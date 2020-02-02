高中以下延長寒假到2月25日為開學日，家長可請防疫照顧假。對此，台北市副市長黃珊珊晚間受訪表示，北市明天開始是國中小的寒假輔導課，今天中央才公布，今天宣布馬上停止的話，將造成家長安置上的困難，所以課輔部分北市明天將統一規定因應。

黃珊珊表示，除了中央決定延後開學，台北是還有一個比較麻煩問題 ，明天開始是寒假的國中小輔導課，很多家長反應到底明天要不要上輔導課，今天中央才公布，對於明天沒有安排好相關作業家長，今天如果宣布馬上停止的話，造成家長安置上的困難，所以就課輔部分北市明天做統一規定。

黃珊珊強調，如果明天第一天大家都已經把孩子送到學校的話，希望學校明天先做好防疫的工作，至於到底停不停止，明天開會會統一處理，因為中央到現在也沒有說不能開輔導課，可是停課的部分有這樣的疑慮，輔導課明天會做一個處理，否則很多家長都安排好上班或是小孩安置的地方。

黃珊珊認為，寒假輔導不是防疫假，如果停課，家長沒有辦法請防疫假，這是比較麻煩的，延後開學的部分則會有防疫假，家長可以請假，這部分中央已經統一規定，我們就依法來辦裡，勞動局按照中央規定做相關處理，有關防疫假是非常時期，台北市也會盡力配合。

(中時 )