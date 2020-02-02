台北市長柯文哲。（資料照片）

滯留武漢台商回台後的隔離地點和方式引發各界關注。台北市長柯文哲今（2）日突然爆料隔離地點，並回應疫情指揮官陳時中「所以要被抓去關了是不是？」疫情中心晚間8時記者會對此表示，正在請法務研議當中。

滯留武漢台商包機回台有望，回台後的隔離地點和方式引發各界關注。台北市長柯文哲今天出席台北市共識營，突然爆料隔離地點。對此，陳時中表示，將依照傳染病防治法處置。

是否會對柯文哲開罰？陳時中在記者會時回應記者問題時指出，要看柯文哲講到什麼程度，視透露情節輕重，依照傳染病防治法處置。

柯文哲一開始表示「那就不要講啊」媒體繼續追問為何有這樣說法，柯表示，這是好問題，對於陳時中說不排除開罰，柯文哲僅說，我也有在檢討，並不以為意呵呵笑問「所以要被抓去關了是不是」。

北市副市長黃珊珊表示，不清楚市長說法怎麼樣，也不曉得他資訊的狀況，台北市政府將配合中央的調度。

中央疫情指揮中心晚間8時緊急召開記者會，記者詢問，台北市長柯文哲不慎透露了返台台商的隔離地點，這部分是否會依傳染病防治法開罰？對此，執行官周志浩則回應，這部分正在請法務研議當中。

中央各部會嚴肅對待防疫工作，疫情指揮中心顯然沒有在跟柯文哲開玩笑。

(中時電子報)