中國大陸浙江省溫州市今天祭出人員管制措施。當地台商協會會長張憲清表示，現在仍有不到100名台人留在溫州，無人遭傳染，但希望政府能提供當地台人口罩、酒精等稀缺防疫物資。

目前溫州市的武漢肺炎確診病例累計已達265例，是中國除湖北省以外，確診病例數最多的地級市。

溫州官方通告，1日深夜12時起嚴格限制市民出行，每戶每2天可指派一名家庭成員出門採購生活物資。此外，所有公車路線也停駛，溫州形同軟性封城。

溫州台商協會會長張憲清今晚接受中央社記者訪問時表示，溫州應是除武漢外疫情最嚴重的城市。除了因在外地經商的溫州人多，當地一間百貨公司的主管日前赴武漢後遭傳染肺炎，繼而再傳染給公司員工及顧客，造成群聚感染。

張憲清說，平常約有400至500名台灣人常住溫州，但許多人日前已返台過年，加上當地目前延期開工開學，因此目前大約只有數十名的台灣人仍在溫州。據他了解，沒有人遭傳染武漢肺炎。

雖然當地飛機和火車都已停飛停駛，但張憲清指出，許多台商是在過年後才回到溫州，對當地疫情有心理準備，因此暫時沒有撤離的需求。

但他指出，目前包括口罩、酒精和消毒水等防疫物資已經相當匱乏，當地政府已經自顧不暇。如果台灣政府能夠提供相關物資給在武漢、溫州等重災區的台商及台人，相信會是「比較人道的作法」。

對於當地疫情，張憲清說，前陣子每天都新增約50例確診病例，這兩天已下降到每天新增20例左右，相信在出行控管下，應能控制疫情蔓延。

(中時電子報)