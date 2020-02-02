是你嗎？大樂透頭獎2.6億 春節大紅包獎號看這裡 20:502020/02/02 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 是你嗎？大樂透頭獎2.6億 春節大紅包獎號看這裡。(示意圖/本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透僅初一、初三開出頭獎外，其它都槓龜，已經連5槓。台彩預估，2日開出的第109000016期威力採頭獎上看2.6億元。 2/2晚間獎號出爐，由小至大依序為：03、16、17、30、33、37，特別號：29 春節大紅包獎號：02、07、10、14、17、18、24、35、42。 (中時電子報) #大樂透 #春節大紅包 #頭獎 #春節 也許您會感興趣 推薦閱讀 大樂透獎號出爐 春節大紅包還有191組 20:452020/01/29 財經 大樂透再槓 下期頭獎金額上看1.6億元 22:242020/01/29 財經 威力彩頭獎 上看3.8億元 22:412020/01/29 財經 兩家億旺彩券行 29日同時開出春節大紅包 22:542020/01/29 財經 大樂透今頭獎上看1.6億元 春節大紅包還有159組100萬元 15:262020/01/30 財經 大樂透獎號開出 頭獎上看1.6億元 20:412020/01/30 財經 威力彩獎號開出 頭獎上看3.8億元 21:032020/01/30 財經 大樂透獎號開出 頭獎上看2億元 20:422020/01/31 財經 今大樂透開出 頭獎上看2.4億元 21:202020/02/01 生活 大樂透再摃 2／2頭獎上看2.7億元 22:142020/02/01 財經 生活熱門新聞 開學之亂 家長崩潰譙：誰敢請防疫照顧假啊？ - 生活 本周運勢出爐！4生肖事業運上升 - 生活 是你嗎？大樂透頭獎2.6億 春節大紅包獎號看這裡 - 生活 疫情有變化？ 指揮中心20：00緊急加開記者會 - 生活 防疫照顧假 勞動部：雇主不可不准假 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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