大樂透僅初一、初三開出頭獎外，其它都槓龜，已經連5槓。台彩預估，2日開出的第109000016期威力採頭獎上看2.6億元。

2/2晚間獎號出爐，由小至大依序為：03、16、17、30、33、37，特別號：29

春節大紅包獎號：02、07、10、14、17、18、24、35、42。

(中時電子報)