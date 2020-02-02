媽媽辛苦懷胎十月，終於等到要生下孩子的這一刻，迎接新生命的到來，本來應該是喜悅的，沒想到在這緊急時刻，婆婆卻突然衝出來阻止，擋著不讓媳婦生小孩，原因竟是因為「時辰還沒有到！」會剋媽媽、爸爸，讓醫護人員聽了全傻眼，結果害得寶寶生出來時已經黑掉，恐會發展遲緩。

（圖／截取自YouTube）

婦產科沈醫師近日在節目中分享一起案例，這位媽媽住院時已懷孕40幾週，打了催生後，肚子就從晚上痛到半夜，胎兒的心音甚至一度消失2分鐘，沈醫生決定趕緊進行剖腹產，沒想到這時婆婆卻跳出來阻擋：「時辰還沒到！這小孩真的生出來的話會剋妳、剋老公！算命師算過啦！」

（圖／截取自YouTube）

沈醫師聽了不敢置信，直說：「現在人命關天！」最後只好出動警衛架走婆婆，不過寶寶就這麼被延遲了10分鐘，「生出來的時候已經黑掉了」，雖然有搶救回性命，但卻因缺氧時間太久，未來的發展可能會有些遲緩。如此離譜的狀況也讓憲哥忍不住開罵：「腦子壞掉嗎？！太無知了！」

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(中時電子報)