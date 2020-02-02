武漢火神山醫院明啟用 雷神山醫院趕工中 21:012020/02/02 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢雷神山醫院施工現場。（中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢雷神山醫院 大陸軍方今（2）日宣布，從各醫療單位抽組1400名醫護人員，陸續進駐武漢火神山醫院，支援武漢肺炎醫療救治任務。火神山醫院已於今天完工，並移交中共軍醫系統，明天正式啟用。 除了在武漢蔡甸火神山醫院之外，武漢市防疫指揮部決定另新建一所——武漢雷神山醫院，新增床位1300張，刻正趕工中。 (中時電子報) #武漢肺炎武漢 #火神山醫院 #雷神山醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 武漢肺炎衝擊經濟！台股開盤恐暴跌 公股行庫四大基金！千億銀彈上膛 國安基金備戰 04:102020/01/30 財經焦點 《電腦設備》順達科武漢肺炎無重大影響，以非IT產品助攻獲利 09:432020/01/30 財經 《基金》武漢肺炎爆發，永豐1-3年美國公債ETF大漲逾13％ 10:002020/01/30 財經 《半導體》武漢肺炎恐衝擊陸5G換機潮，聯發科重挫 13:412020/01/30 財經 武漢肺炎開棒球第1槍 亞洲棒總中彈 14:402020/01/30 體育 武漢急建火神山醫院 2／2移交解放軍 04:092020/01/31 焦點新聞 疫情4月登頂 火神山醫院明啟用 01:302020/02/02 兩岸要聞 陸武漢火神山醫院 8天完工 12:592020/02/02 兩岸 武漢火神山醫院 正式交付人民軍隊醫務工作者 15:082020/02/02 兩岸 兩岸熱門新聞 武漢火神山醫院明啟用 雷神山醫院趕工中 - 兩岸 母疑染武漢肺炎去世「直接火化」 女兒緊跟靈車哭喊「媽媽」 - 兩岸 溫州華僑搭「末班機」 自米蘭帶10萬片口罩返鄉 - 兩岸 - 旺報 網傳武漢火葬場24小時營運 高大成估「死亡約2千人」：怕燒不完 - 兩岸 溫州仍有數十台商滯留 盼政府援助防疫物資 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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