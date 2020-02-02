武漢雷神山醫院

大陸軍方今（2）日宣布，從各醫療單位抽組1400名醫護人員，陸續進駐武漢火神山醫院，支援武漢肺炎醫療救治任務。火神山醫院已於今天完工，並移交中共軍醫系統，明天正式啟用。

除了在武漢蔡甸火神山醫院之外，武漢市防疫指揮部決定另新建一所——武漢雷神山醫院，新增床位1300張，刻正趕工中。

(中時電子報)