隨著中國疫情不斷升高，自2日下午教育部宣布延後開學後，陸續有縣市及學校宣布停辦寒假課輔或營隊活動。

苗栗縣政府晚間8點36分宣布，縣府為與學校及家長們共同守護苗栗學子們的健康，經調查目前除照南國中、建國國中及興華高中3校延後辦理寒輔外，其餘學校均已停辦，以避免群聚感染風險。

縣府表示，藉由延後、停辦寒輔，希望爭取較長時間完備校園防疫工作，期望透過學校滴水不漏的防疫工作，保障孩子就學期間身體健康與安全。

(中時 )