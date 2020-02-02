避免群聚感染風險 苗縣學校延後、停辦寒輔 20:592020/02/02 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗縣政府。（巫靜婷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隨著中國疫情不斷升高，自2日下午教育部宣布延後開學後，陸續有縣市及學校宣布停辦寒假課輔或營隊活動。 苗栗縣政府晚間8點36分宣布，縣府為與學校及家長們共同守護苗栗學子們的健康，經調查目前除照南國中、建國國中及興華高中3校延後辦理寒輔外，其餘學校均已停辦，以避免群聚感染風險。 縣府表示，藉由延後、停辦寒輔，希望爭取較長時間完備校園防疫工作，期望透過學校滴水不漏的防疫工作，保障孩子就學期間身體健康與安全。 (中時 ) #學校 #延後 #防疫 #防疫工作 # 苗縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 積極防疫 鴻海董座劉揚偉親組防疫指揮中心 18:552020/01/29 財經 華城大陸武漢廠 延後10個工作天開工 10:442020/01/30 財經 因應疫情 總統召開國安高層會議 16:202020/01/30 政治 防疫大作戰 四分局駐點彩虹眷村宣導防疫 17:272020/01/30 社會 鹽埔鄉土雞場確診感染禽流感 主動通報已撲殺8715隻紅羽土雞 17:472020/01/30 社會 開工首日持續防疫！中市府總動員落實防疫整備 17:352020/01/30 生活 防範武漢肺炎 中市府落實旅宿業及觀光景點防疫工作 10:242020/01/31 生活 永慶房產集團春節期間即成立「武漢肺炎防疫小組」全面啟動防疫作業 14:192020/01/31 財經 防疫！調查局嚴查哄抬囤積物資 14:222020/02/01 社會 侯友宜視導武漢肺炎防疫演練 新北消防全力強化防疫作戰 18:312020/02/02 社會 生活熱門新聞 開學之亂 家長崩潰譙：誰敢請防疫照顧假啊？ - 生活 本周運勢出爐！4生肖事業運上升 - 生活 是你嗎？大樂透頭獎2.6億 春節大紅包獎號看這裡 - 生活 疫情有變化？ 指揮中心20：00緊急加開記者會 - 生活 防疫照顧假 勞動部：雇主不可不准假 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。