武漢肺炎疫情來勢洶洶，大鵬灣國家風景區及茂林國家風景區管理處，均配合政策全面落實防疫措施，包括第一線值勤人員做好自主管理，同時提供酒精給需要的遊客使用；鵬管處台灣燈會30周年展館VR設施，防疫期間將暫停開放使用。

鵬管處大鵬灣、小琉球2處遊客中心，第一線值勤人員於值勤間一律載口罩，服勤前先測量自身體溫，做好自主健康管理；同時提供消毒酒精給需要遊客使用。台灣燈會30周年展館VR設施屬較密閉空間，且VR設施有較多接觸面，因此防疫期間暫停開放使用，維護遊客安全。

轄內的大鵬灣觀光產業聯盟也同樣支持防疫措施，飯店、民宿會請入住旅客配合量體溫，小琉球交通船也會準備消毒酒精供遊客使用。希望遊客都能放心到大鵬灣、小琉球觀光。

茂林國家風景區管理處各遊客中心、遊憩據點，每日早上均會噴灑消毒酒精，並加強環境清潔消毒工作，第一線服務人員於服勤期間均戴上口罩，每隔4小時更換，也會提供消毒酒精噴霧器、耳溫槍及肺炎相關防疫資訊。

另外茂管處也持續於網站、各遊客中心跑馬燈、粉絲專頁及LINE持續宣導相關防疫資訊，提醒遊客到訪轄區內各據點應注意事項，並配合相關防疫工作，讓遊客能開心遊，平安歸。

(中時 )