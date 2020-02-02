武漢肺炎出現解藥了？泰國衛生部2月2日召開記者會宣布，該國2名醫師合併使用抗流感和愛滋病藥物，治療1名出現武漢肺炎嚴重症狀的陸籍女性，結果成功發揮效用，該名女性服藥後僅僅48小時，病情就明顯好轉。

據《曼谷郵報》報導，這名71歲女性最初發病時被送往華欣醫院，隨後於1月29日被轉往曼谷的拉賈維奇醫院接受治療。

拉賈維奇醫院的2名醫師克里昂薩（Kriangsak Attipornwanich）和素布塞（Subsai Kongsangdao）在記者會上表示，他們發現這名女性患者的症狀十分嚴重，因此決定使用治療中東呼吸症候群（MERS）的抗流感藥物奧司他韋（oseltamivir）與另外2種愛滋病治療藥物洛匹那韋（lopinavir）和利托那韋（ritonavir）加以治療。

克里昂薩表示：「治療的前10天，病患的狀況一直很糟糕，但我們給病患服下這組藥物後，才短短48個小時，病情就好轉了。不只有療效，就連病患康復的速度也非常快。」

這2名醫師指出，這組藥物對武漢肺炎重症病患來說非常有效，他們已經將上述發現告知1份醫學雜誌，接下來也會在其他病人身上使用這組藥物。

(中時 )