武漢肺炎延燒 台東縣長饒慶鈴：停止寒輔及學習活動 21:092020/02/02 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台東縣宣布暫停寒假課輔及一切學習活動。（資料照片／楊漢聲台東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情延燒，台灣已有10名確認病例，雖然台東縣並未傳出確診病例，但為避免防疫破功，台東縣長饒慶鈴2日宣布，停止台東縣寒假課輔及一切學習活動。 台東縣政府表示，中央流行疫情指揮中心指示，因應中國嚴重特殊傳染性肺炎疫情，將校園群聚的可能性降到最低，全國高中職含以下學校，延後2周至2月25日開學。 另外為維護師生健康及防範疫情，台東縣即日起，停止台東縣寒假課輔及一切學習活動。 (中時 ) #台東縣 #疫情 #活動 #學習活動 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 疾管署今發出460支監控手機 居家隔離者亂出門最高罰30萬 14:002020/01/29 生活 2020武漢風暴》中東失守！阿聯出現首起武漢肺炎病例 15:212020/01/29 國際 2020武漢風暴》慘！星巴克大陸關店過半 股價大跌 15:282020/01/29 財經 2020武漢肺炎》台灣出現本土感染 成大醫院急設「肺炎檢疫站」 16:182020/01/29 生活 憂武漢肺炎 高雄馬拉松停辦 23:072020/01/29 體育 武漢肺炎衝擊經濟！台股開盤恐暴跌 公股行庫四大基金！千億銀彈上膛 國安基金備戰 04:102020/01/30 財經焦點 聯準會維持利率不變！主席示警：武漢肺炎恐增全球經濟風險 03:352020/01/30 財經 2020武漢風暴》西藏確診首例 大陸全境淪陷 08:512020/01/30 兩岸 《電腦設備》順達科武漢肺炎無重大影響，以非IT產品助攻獲利 09:432020/01/30 財經 日本不像台灣關心武漢肺炎？網曝原因 09:522020/01/30 日常 生活熱門新聞 開學之亂 家長崩潰譙：誰敢請防疫照顧假啊？ - 生活 本周運勢出爐！4生肖事業運上升 - 生活 是你嗎？大樂透頭獎2.6億 春節大紅包獎號看這裡 - 生活 疫情有變化？ 指揮中心20：00緊急加開記者會 - 生活 防疫照顧假 勞動部：雇主不可不准假 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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