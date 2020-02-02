武漢肺炎疫情延燒，台灣已有10名確認病例，雖然台東縣並未傳出確診病例，但為避免防疫破功，台東縣長饒慶鈴2日宣布，停止台東縣寒假課輔及一切學習活動。

台東縣政府表示，中央流行疫情指揮中心指示，因應中國嚴重特殊傳染性肺炎疫情，將校園群聚的可能性降到最低，全國高中職含以下學校，延後2周至2月25日開學。

另外為維護師生健康及防範疫情，台東縣即日起，停止台東縣寒假課輔及一切學習活動。

(中時 )

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