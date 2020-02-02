教育部因應武漢新型冠狀病毒肺炎疫情，2日下午宣布全國高級中等以下學校延至2月25日開學，新竹縣、市政府教育處今天晚間也公布各項延後開學的措施。

新竹縣、市政府表示，依照中央流行疫情指揮中心的決議，高中以下108學年度第2學期開學日延後2周至2月25日開學，該學期休業式延後至7月14日辦理，另原定2月15日配合1月23日（小年夜）彈性放假調整上課之機制，考量該日期已包含於延長寒假期間內，因此，相關措施予以取消。

縣、市府教育處指出，教育處行事曆原則配合調整，惟畢業考和畢業典禮這兩部分因國中會考時程未變，考量畢業生權益故暫時不做調整，其餘行事均配合調整。

各縣、市立高、國中、小寒假輔導、課後照顧班、營隊活動、返校打掃、返校日等一切活動均配合停止。

公立幼兒園寒假課後留園部分，因考量目前時空環境應以防疫為最優先考量，故亦同全面停止。校園場地仍維持校園管理辦法正常進行。

補習班及兒童課後照顧中心（安親班）配合教育部政策不暫停授課，惟請各業者加強防疫工作包含落實量體溫、備妥酒精消毒、保持教學環境通風良好等，教育處將加強市內所有補習班之防疫工作稽查，以維護學童健康權益。

(中時 )