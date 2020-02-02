滯留武漢台商可望包機回台，回台後的隔離措施引關注。指揮中心今天證實已選定2類場所作為隔離使用，由專人提供食宿、監測健康狀況。日前韓國瑜才說要興建大型隔離所被罵，現在網友說韓國瑜是先知。

中國武漢封城後，目前仍有476名台商滯留當地。據陸委會說法，這些台灣民眾在湖北沒有固定住所，人生地不熟，陸續出現藥品短缺，陸委會多次透過既有管道表達想接台商返台，卻遲遲未獲陸方回應。

近期武漢台商協會總算傳出好消息，滯留武漢的台商近日可望包機返回台灣，預計2天內成行。不過，為了防堵疫情入侵台灣，台商回台後該到哪裡隔離、怎麼隔離，引發民眾關注。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥今天接受記者電訪時表示，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，指揮中心將準備特別指定場所作為台商隔離、檢疫使用，目前看來應該不會在醫院隔離，偏向找有單人房的空間，由專人提供食宿、監測健康狀況。

莊人祥說，由於返台台商可能多達400人，不太可能在單一場所進行隔離，預計會選定3到4個據點，遍及北、中、南地區。目前已選定2類場所，首先是國軍的營區，其次是部會閒置的會議、住宿場所，部分已安排妥當，部分仍在談，但為避免造成附近居民恐慌或汙名化，暫不對外公布隔離地點。

莊人祥指出，等到台商返台時間確定後，指揮中心會派醫護人員隨機待命，在台商上機前就會先進行健康評估，若出現發燒、呼吸道症狀，將視個案狀況再做登機安排，抵台後會直接分送隔離場所，接送方式目前還未定案。

莊人祥強調，這些台商在疫情嚴峻的武漢滯留多日，心理承受相當大的壓力，但為了他們及台灣民眾健康，必須隔離14天，一旦發病就能立即接受治療。

日前高雄市長韓國瑜才表示，如果疫情大爆發，要興建大型隔離所來治療，場地考量鳳雄營區，此話一出，引發外界軒然大波，但現在網友反稱韓國瑜是先知。

(中時電子報)