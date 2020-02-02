大陸武漢肺炎肆虐，眾星紛紛都伸出援手救援武漢與災區，大陸媒體將眾星的捐款與各愛心都做了統計，當中出身武漢的一線男星王凱是捐最多的演員，他捐了200萬人民幣（約875萬台幣），另外金馬影帝阮經天則是捐了10個防護口罩；范冰冰則是26日就捐出50萬人民幣（218.7萬）。

大陸男星王凱出身武漢，武漢這次爆發武漢肺炎他捐款為演員之最。（圖／取材王凱工作室微博）

武漢肺炎重創全球觀光，疫情更是造成大陸多處封城，大陸媒體《鳳凰網娛樂》也將各界貢獻的力量統計，明星藝人捐獻狀況，截至1月30日，已募得1億5千6百39萬7783元，物資方面則有34.7萬個口罩、3.4萬個防護衣、50萬雙橡膠手套、50萬個垃圾袋、1200個乾洗手、4台醫療用氧氣機、2台汙水處理機、酒精消毒片130公斤、心跳測量機7個、紫外線消毒車31台。

周杰倫昆凌捐贈湖北慈善總會台幣1303萬元。（圖／資料照）

除了武漢之光王凱之外，台灣影帝阮經天捐了10萬口罩也在這份名單中格外顯眼，另外去年復出的范冰冰也捐了50萬人民幣，其他包含周杰倫昆凌夫婦捐了300萬人民幣、甄子丹捐了100萬港幣、五月天所開的音樂公司相信音樂捐了500萬人民幣、林瑞陽張庭夫婦捐了2000萬人民幣、馮紹峰趙麗穎夫婦、朗朗夫婦也捐了100萬人民幣。

(中時電子報)