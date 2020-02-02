武漢肺炎疫情持續擴大，不只大陸影視產業受衝擊，台灣演藝圈影響也不小，吳宗憲3場活動被取消，損失推測逾1500萬，他2日表示：「個人的工作事小，我正在努力看看能不能對災區的朋友伸出援手，不管是實質的付出或者是精神上的加油打氣。」黃子佼（佼佼）6場活動被取消，他佛心喊話，因防疫取消活動無需違約金，願共體時艱，被廠商、公關公司視為暖心典範。

疫情當前，室內的各類活動，不分大小型都有其擔憂，佼佼至今6場活動被取消，包含春酒、書展座談、記者會以及公益活動等，損失6位數以上酬勞。他2日表示：「對我來講，大家健康最重要。」談及疫情，「因為太多專家學者各說各話，所以我現在相信疫情中心，以它的公告為標準，中央說話是需要層層標準的。」

防疫非常時期，吳宗憲認為個人工作事小。（資料照片）

佼佼覺得個人免疫力的提升很重要，他笑稱自己本來就喜歡洗手，連剛開始跟未婚妻孟耿如約會時，都不斷提醒她，「這也是每個人最容易做到的事情，從小就聽到病從口入，所以有這個習慣，不管是吃飯前、從外頭返家都要洗手。」他也很少去密閉空間，「一群人可能要一起待個2、3小時，最近盡量避免，除此之外，沒有採取什麼特別方法。」

郭子乾（左）年前與吳怡霈主持尾牙活動。（經紀人提供）

而模仿功力深厚，深受廠商所喜愛的郭子乾近日也有4場活動遭延期，待主辦單位通知何時舉辦，他透過經紀人大衛表示，相較SARS時期的草木皆兵，大家的防疫觀念更為完善，他沒有產生太多不必要的恐慌感。至於防疫祕訣，他之前就有勤洗手的好習慣，現在則多加一項，只要進到大型密閉空間，就會立刻戴上口罩。

(中時 )