侯麗芳與老公楊威孫2日迎來結婚40周年，今年70歲的她與76歲的楊威孫攜手多年，至今仍像熱戀，侯麗芳笑稱，「老公今早傳了甜蜜簡訊給我，我也回傳了，他說：哈這麼老了，還在談戀愛耶！」甜蜜之情溢於言表，不過她沒有選擇在結婚40周年當天慶祝紅寶石婚，反而隨著曉水珠心靈訪問團各地義演，相當有意義。

侯麗芳與資深演藝好友群從1日起連續3天各地義演，包含湖口、台南、嘉義以及埔里等地，希望帶給老人家及弱勢族群更多的歡樂，她表示：「演出結束，3日晚上返家，4日再跟老公、女兒一起吃牛排慶祝。」被問到做公益，夫妻是否愛相隨的她甜回：「老公留守在家，不想讓他太累。」談到成功經營婚姻40年的秘訣，她深思半晌分享，「互相包容、體諒、尊重、照顧、扶持！說來容易，但需要雙方的一致協調，有問題各退一步，但他讓我較多。」多年夫妻相處哲學盡在其中。

侯麗芳樂在公益，1日前往湖口義演。（侯麗芳提供）

侯麗芳早年因電視劇《媽祖外傳》紅遍全台，近年多為主持，她笑稱自己這幾年有在練歌，希望在義演時帶給民眾更多的歡樂，也提及加上2月初的4場演出，曉水珠心靈訪問團至今已在各地義演逾200場。

曉水珠心靈訪問團各地義演。（侯麗芳提供）

(中時 )